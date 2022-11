Ten, čo fotil svadbu Vémolovcov: Peter Gaman vymenil modeling za fotoaparát! Lepšie urobiť nemohol

Najprv stál pred fotoaparátom, teraz je ten, kto cvaká spúšťou. Bývalý model Peter Gaman (27) začal profesionálne fotiť pred dvomi rokmi a doslova rýchlosťou svetla sa vypracoval medzi špičku. Pózovali mu mnohé známe tváre ako Attila Végh, Kristína Svarinská, Zuzana Plačková, manželia Vémolovci či dokonca svetoznámy DJ Steve Aoki.

Jeho modelingová kariéra sa vraj začala po niekoľkých rokoch odmietania zo strany agentúr. „Tvrdili, že sa na to typovo nehodím a som príliš komerčný. V tom čase som veľmi nevedel, čo to znamená,“ smeje sa dnes. Nakoniec sa mu tesne pred dvadsiatkou, v roku, 2015 podarilo podpísať kontrakt s jednou modelingovou agentúrou, ktorá ho poslala do čínskeho mesta Čchung-čching, a tak sa všetko začalo.

„Vtedy som si uvedomil, že keď človek niečo naozaj chce a ide si za tým, tak to aj dosiahne.“ Mladý model absolvoval prvé fotenia a v Číne strávil pol roka. Ďalšiu robotu mal v Dubaji, odkiaľ išiel do Šanghaja, Japonska či Južnej Kórey, kde nafotil editoriál pre časopis Forbes a spolupracoval s viacerými svetovými značkami.

Nezvládal to



S modelingom skončil v roku 2019. „Jednoducho som cítil, že to nie je úplne robota pre mňa. Agentúry odo mňa vyžadovali nemožné, čo sa týkalo postavy. Chceli, aby som bol stále viac a viac chudý, aby som mohol mať viac práce, ktorú som už nezvládal. Pri výške 188 centimetrov som mal 76 kilogramov a stále som bol pre nich tučný... Doľahli na mňa aj zdravotné problémy,“ spomína krútiac hlavou. Vrátil sa teda na Slovensko a krátko na to vypukla pandémia koronavírusu a on rozmýšľal, čo ďalej so životom.