Donutil napriek rodinnej tragédii nepoľavuje: Rozhodol sa „liečiť” spôsobom jemu vlastným

Nedávno verejnosť obletela nešťastná správa o tragédii v rodine Miroslava Donutila. Syn známeho českého herca Miroslava Donutila prišiel spolu so svojou manželkou o synčeka.

Herečka Sára Affašová (28) a Martin Donutil (31) sa tešili na to, že ich rodinka sa rozrastie o ďalšieho člena. Sára nosila pod srdcom synčeka a až do 17. októbra bolo všetko v úplnom poriadku. V noci na 18. októbra sa ale čosi stalo a budúca maminka prestala cítiť jeho pohyby. Miminku prestalo byť srdiečko.

Martina Donutila a jeho priateľky sa celé situácia veľmi dotkla a takisto aj Martinovho otca. Miroslav Donutil sa tak nestal starým otcom, ale nie je vylúčené, že sa to nezmení do budúcna. Martin a Sára by radi v budúcnosti privítali dieťatko aj napriek tragickej skúsenosti.

