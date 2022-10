Filmový superhrdina Loki ma obrovský dôvod na radosť: Čaká ho najkrajšie obdobie života!

Obľúbený herec, ktorého môžu diváci poznať najmä s filmov o superhrdinovi Thorovi má v osobnom živote skvelé novinky. Tomovi Hiddelstonovi (41) snúbenica porodila dieťatko.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Jeho partnerka Zawe Ashton porodila ich prvé dieťa. Podľa magazínu Us Weekly si na novú životnú rolu zvykajú, akurát sa stretávajú s nespavosťou. „Tom a Zawe milujú rodičovstvo a sú plní radosti. Veľmi toho nenaspia, ale sú nadšení,“ povedal zdroj blízky slávnemu hercovi vo vyjadrení pre americký magazín.

Hiddleston a Ashton sa spoznali v roku 2019 pri nakrúcaní filmu Betrayal. V marci tohto roku sa zasnúbili. „Tom a Zawe o svojom vzťahu mlčali, ale ona s ním strávila niekoľko posledných týždňov v USA. Veľmi sa k sebe hodia a užívajú si pokojnejšiu stránku života ďaleko od lesku a pôvabu sveta šoubiznisu,“ poznamenal vlani kamarát slávneho páru s tým, že herci svoj vzťah prísne strážia pred bulvárom.

A to všetko kvôli veľmi negatívnej skúsenosti, ktorú Hiddleston zažíval, keď randil so speváčkou Taylor Swiftovou. „Tom sa do Zawe naozaj zamiloval vo veľkom. Ale je tak paranoidný ohľadom súkromného života od vzťahu s Taylor, že vynaložil veľké úsilie, aby udržal vzťah so Zawe pod pokrievkou,“ dodal zdroj denníka The Sun.

Sám Hiddleston v rozhovore pre New York Times po romániku s Taylor vyhlásil: „Áno, svoj súkromný svet teraz chránim pravdepodobne iným spôsobom. To preto, že som si predtým neuvedomil, že potrebuje ochranu.“