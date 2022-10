Tomuto sa povie kolosálny prešľap: Hudobnú ikonu označili za mŕtvu, opak bol však pravdou!

Hovorí sa, že keď niekoho "pochováte" o to dlhšie bude žiť. Možno sa toto príslovie uplatní aj u hudobníka, ktorého nedávno pochovalo americké médium TMZ.

V uplynulých dňoch svet zasiahla informácia o tom, že tento svet navždy opustil spevák a hudobník Jerry Lee Lewis. Ukázalo sa to ako lož. Autor roc´n´rollového hitu Great Balls of Fire je nielenže na žive, ale podľa portálu Page Six sa dokonca teší dobrému zdraviu. Ako teda celé toto faux pas vzniklo?

Špekulácie asi vznikli vďaka príspevku, ktorý hudobník zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti, kde leží v posteli a nevyzerá práve najlepšie. Zástupca speváka pre Page Six potvrdil, že TMZ uverejnilo informáciu na základe nepravdivého anonymného tipu.