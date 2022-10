Posledné chvíle legendárneho Braňa Hronca († 81): Dcéra prehovorila o dojemnom stretnutí tesne pred smrťou

Významná postava česko-slovenskej populárnej hudby Braňo Hronec († 81) bol pre svoju rodinu všetkým. Dcéra Suzie (37) so slzami v očiach Novému Času povedala, že bola jeho dievčatkom, pri ktorom stál v dobrom aj v zlom a jeho odchod je pre ňu aj celú rodinu obrovskou ranou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Posledné dva roky čelil hudobník vážnym zdravotným problémom. Jeho stav sa však rapídne zhoršil po tom, čo toto leto utrpel ťažký pád a nasledoval pobyt v zariadení pre seniorov. Práve Suzie bola poslednou, kto držal Hronca za ruku.

Vtedy však ani netušila, že to je poslednýkrát. Vždy pre ňu zostane najdôležitejším mužom jej života. Bol jej dôverníkom, parťákom, fanúšikom či tvrdým učiteľom, na ktorého rady vždy dala.

Aj tak si bude na svojho otca, hudobného skladateľa, kapelníka a klaviristu spomínať jeho milovaná dcéra Suzie. „Tatinko môj, zlatý. ... Vidíš...“ uviedla na sociálnej sieti Suzie, keď si včera pozerala televízne archívne zábery svojho otca na pódiu, sediaceho pri klavíri, s úsmevom na tvári a v plnej sile. Jeho smrť ju nesmierne zasiahla a len ťažko prijíma fakt, že tu už nie je.

„Otcov odchod nesiem veľmi ťažko. S ním odišiel kus môjho sveta. Niekto tam hore to však zariadil tak, že mi do života priniesol dvoch Richardov, ktorí sú mi veľkou oporou v týchto ťažkých chvíľach. Veľmi to bolí a bolieť bude,“ povedala nám užialená Suzie. Bola to práve ona, ktorá Hronca videla naposledy.