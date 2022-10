Maroš Molnár sa poriadne obetoval pre svoju šou: Ťažký pád z bicykla? Tréner skončil v obväzoch a na vozíku!

Maroš Molnár si v ďalšej epizóde Extrémnych premien opäť zvolil netradičný spôsob výberu ďalšieho účinkujúceho. Martin Knižka, ktorý pracuje ako záchranár, naložil zamaskovaného profesionálneho trénera do sanitky netušiac, s kým má tú česť...

Nemá žiadne zábrany! Maroš Molnár je nie len profesionálnym trénerom, ale častokrát aj dobrým hercom. Tentokrát sa rozhodol, že nainscenuje ťažký pád z bicykla a nachytá ďalšieho účinkujúceho priamo pri jeho práci – v sanitke. Netrvalo dlho a sestrička z neho urobila ťažko zraneného cyklistu a zmenila ho tak, že by ho nespoznala ani vlastná mama! Nečudo, že ďalší účinkujúci, 31-ročný Martin Knižka, vôbec netušil, koho nakladá do sanitky. Po Marošovom odhalení ostal v nemom úžase!

Zachráni sám seba?

Martin Knižka pracuje pre dopravnú záchrannú službu. Už nejaký čas tak pomáha mnohým ľuďom, no tentokrát sa rozhodol pomôcť sám sebe. "Cítim na sebe, že mám problém s niektorými vecami, hrať sa s deťmi... Prídem z práce, som stále unavený a človeku dochádza, že niečo sa deje a nie dobré," hovorí muž, ktorý kedysi ľavou zadnou brázdil tatranské vrchy.

"Nikdy taký nebol. Bol akčný, stále ma ťahal do Tatier na túry. Teraz nevyjde ani na Sliezsky dom," opisuje jeho manželka, ktorá má na svojho manžela ťažké srdce. "Som nahnevaná na to, kam sa dostal. Má 30 rokov a berie tabletky na tlak. Mne to nepríde normálne."

Martin za svojou rastúcou váhou vidí stále rastúce povinnosti, ktoré so sebou prinieslo narodenie druhého dieťaťa. "Štyri roky dozadu som cvičil crossfit, schudol som asi dvadsať kíl, potom sa narodila aj druhá dcéra, prišli povinnosti aj práca, tak sa to začalo nabaľovať," zdôvodňuje to, prečo sa aktuálne ručička jeho váhy zastavila na 164 kilogramoch.



Problémy v rodine

Nadváha mladého muža zo Svitu spôsobila dusno nie len v partnerskom vzťahu ale na bode mrazu je aj jeho vzťah s otcom. "Keď som začal naberať, nejak sme sa odcudzili s mojím otcom. On mi povedal, že mal by som niečo so sebou robiť a zmeniť sa. Proste začať cvičiť. Ja som to nebral, nejak tak... Potom už náš vzťah ochladol, viac ma ignoruje a správa sa ku mne odmerane," priznal pred televíznymi kamerami s tým, že kedysi mal so svojimi rodičmi aktívny život.

"Otec je asi sklamaný z toho, kde som sa dostal. Zopárkrát mi aj manželka povedala, že sa tak ku mne správa preto, aby som pochopil, že by som so sebou začal niečo robiť," hovorí Martin, ktorý jedinou túžbou je všetkým dokázať, že sa vie zmeniť a začať žiť svoj predošlý, aktívny život s celou rodinou, vrátane otca.