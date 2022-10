Cara Delevigne zostala na natáčaní aboslútne šokovaná: Vyzleč sa a tu je... To vážne?!

Vzhľadom na to, čo sa objavuje v posledných rokoch o Care Delevingne v bulvári, možno len ťažko uveriť tomu, čo táto herečka a modelka vyhlásila o nakrúcaní dokumentárneho seriálu Planéta Sex. Vraj si ako sprievodkyňa programom uvedomila, aká je vnútorne prudérna. Prečo?

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Zostala v šoku, keď bola požiadaná, aby masturbovala v kruhu na kurze masturbácie pred očami ostatných ľudí. Rázne odmietla. Tridsaťročná Cara natáča seriál pre BBC a vraj ju práca na tomto projekte priviedla do rozpakov, pretože sa o sebe dozvedela veci, ktoré doteraz netušila.

„Išla som na seminár o masturbácii s tým, že to bude v učebni a budem mať poznámkový blok, a namiesto toho to bola ružová kožená podložka na cvičenie na zemi a šesť ľudí, ktorí hovorili: ‚No, vyzleč si spodnú bielizeň. A tu je lubrikant.“ Neuvedomila som si, že som taká prudérna. Myslím, že som celkom hippie, mladé, pohodové dievča, ktoré nemá problém s ničím, ale povedala som hneď: ‚Prepáčte, čo? Prepáčte, nie, rozhodne nie, to neurobím.“ Ale inak som robila všetko, čo mi bolo príjemné,“ zverila Cara na veľtrhu v Cannes.

Šokujúcich momentov jej producenti pripravili mnoho. „Väčšinou som povedala sa začiatku dňa spýtala: ‚Čo dnes točíme?“ Pretože každý deň bol úplne iný. Som zvyknutá byť chameleónom, ale toto bolo absurdné. Jeden deň vám odoberú krv pri orgazme, druhý deň idete do pornoknižnice,'“ odhalila modelka niečo viac o dokumentárnej sérii mapujúcej súčasnú sexualitu ľudí na Západe.