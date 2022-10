Dojímavé Extrémne premeny: Saša neznášala samú seba, jej premena dostane každého

"Volám sa Alexandra Vršánska, mám 44 rokov... Ja nemám rada sama seba. Neznášam sama seba." Tieto trpké slová už túto stredu o 20:30 odznejú ako prvé na obrazovkách Markízy v šou Extrémne premeny.

Alexandra je asistentkou učiteľky a pracuje najmä s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Má milujúceho partnera a skvelú rodinu, no jediný problém – neznesie pohľad do zrkadla. ,,Nemôžem sa na seba pozerať. Ja som totižto celý život bola tučná,“ hovorí. ,,Osobne si myslím, že ten, kto je tučný a tvrdí, že sa cíti dobre, tak klame sám seba. Neverím, že človek s nadváhou sa cíti dobre a je šťastný,“ myslí si Saša, ktorá však obrovskú oporu našla u svojho partnera. S tým sa zoznámila pred rokmi cez internet. ,,Myslím si, že to bola láska na prvý pohľad.“



Partner je veľkou oporou

Stosedem kilová Saša neznesie pohľad do zrkadla, no jej partner jej nikdy nadváhu nevyčítal. ,,Tak strašne ma ľúbi, že mi nepovie, aby som schudla, alebo že ma nechá, alebo sa rozídeme, ak neschudnem,“ hovorí so slzami v očiach Saša, ktorú dopĺňa jej druh: ,,Nepovedal som jej, že by so sebou mala niečo robiť, lebo je tučná. Ani si to o nej nemyslím. Mne sa páči taká, aká je,“ hovorí Peter, ktorý by si Sašu po rokoch rád zobral za ženu. ,,Nemienim ju opustiť. V dobrom nie, a v zlom tiež určite nie.“



Premeny jej zmenia život

Maroš Molnár sa rozhodol, že sa pokúsi Saši prinavrátiť jej stratené sebavedomie. Alexandra bude v rámci premien bojovať so svojimi kilami s obrovským odhodlaním a jej premena bude v závere skutočne dychberúca. A ako bonus v rámci šou zažije prekvapenie, ktoré jej od základov zmení život. A to doslova...