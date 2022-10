Dara Rolins opäť provokuje len v spodnej bielizni: Fíha! Veď ona úplne popiera svoj vek

Dara Rolins (49) snáď ani nestarne! Dokonalá postava jej ostala aj napriek tomu, že má jednu krásnu dcéru a pomaly sa približuje k okrúhlej päťdesiatke. Za telo, ktoré predvádza by sa nemusela hanbiť nejedna mladá žena.

Dara dozrieva ako víno - čím je staršia, tým lepšie vyzerá. Krásne krivky speváčky doslova popierajú starnutie a biológiu. Na jej tele nie je na prvý pohľad vidieť jedinú vrásku, či náznaky unavenej kože.

Rolins sa o seba príkladne stará a nie je na to sama. Po jej boku sa nachádza bývalý špičkový futbalista Pavel Nedvěd, do ktorého je zamilovaná ako tínedžerka. Možno aj on dopomáha k tomu, že Dara jednoducho "mladne".

Len včera zverejnila v rámci kampane odhalené fotky, kde má na sebe len čipkované spodné prádlo. "Moja spolupráca zo značkou je veľmi pohodlná a prirodzená zároveň," napísala na svojej sociálnej sieti. Pre značku fotila v pohodlí domova a nebála sa teda odhaliť svoje pôvabné vnady. O tom, ako jej to pristane, sa už môžete presvedčiť v našej galérii.