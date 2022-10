Darček roka: Ed Sheeran daroval Samovi Smithovi obrí mramorový... To snáď nie! Zostanete v šoku

Vo vymýšľaní originálnych darčekov by mal britský spevák Ed Sheeran (31) rozhodne dostať nejaké prvenstvo. To, čo sa mu podarilo teraz, predčilo asi všetky očakávania.

Ed Sheeran je asi veľkými penismi doslova posadnutý. Kolegovi Eltonovi Johnovi zaobstaral k sedemdesiatym narodeninám obrovský mramorový falus, ktorý ale nedávno od neho dostal aj kolega Sam Smith. Ed má zrejme pocit, že každý gay z jeho brandže by mal mať doma 1,8 metra vysokú plastiku mužského prirodzenia.

„Môj bože... Je to vlastne dosť divočina. Myslel som, že je to vtip, ale je to šesť stôp a dva palce (185 cm) veľký mramorový penis. Váži to dve tony a budem to musieť do svojho domu dostať pomocou žeriava,“ zveril Sam v rozhovore s Kelly Clarksonovou.

Na otázku, čo s plastikou chce robiť, odpovedal: „No, chcem z nej urobiť fontánu, čo si myslím, že bude zložité.“

Sam vie o tom, že podobný darček dostal aj jeho kolega Elton John. „Dáva ľuďom penisy. Nie som prvý, Elton bol prvý,“ dodal Smith s tým, že obrovský falus z mramoru pomenoval vojvoda z Hastingsu. Čo je fiktívna postava, ktorú v seriáli hral Simon Basset.