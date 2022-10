Herečka Gabika Marcinková šokuje: Je to tu zas! Na jej brušku jej pospával známy herec

Herečka Gabika Marcinková má za sebou dve tehotenstvá a dnes sa teší zo svojich krásnych detičiek - dcérky Emky a synčeka Jakubka. Jedno z najkrajších období v živote každej ženy však prežíva opäť. Tentokrát v seriáli Pán profesor, kde pri natáčaní prišlo aj k vtipným situáciám.

Atraktívna, nadaná, zodpovedná a spoľahlivá. Taká je herečka Gabika Marcinková nielen v súkromí, ale aj v seriáli Pán profesor, kde stvárňuje rolu učiteľky slovenčiny. Kým počas nakrúcania predošlých sérií Gabika prežívala reálne tehotenstvá, tentokrát si tehuľku musela zahrať.

V seriáli mala podľa jej informácií tri veľkosti brúch, ktoré si na seba obliekala podľa toho, ktorý diel práve natáčali. Režiséri teda museli pozorne sledovať, kedy a ktorú veľkosť jej oblečú. ,,Keď som mala bruško, mala som tendenciu stále si ho hladkať a spomínať na svoje tehotenstvá, ktoré som mala veľmi rada,“ prezradila herečka v Teleráne, s tým, že to nebolo stále jednoduché. ,,Nakrúcať dvanásť hodín s vypchatým bruchom v tridsaťpäť stupňových horúčavách... Bola som rada, že to vytiahnem najskôr, ako sa dá,“ zaspomínala si s úsmevom. A ako to už býva zvykom, pri natáčaní seriálu občas nastanú aj vtipné situácie a o jednu z nich sa podelila aj samotná Gabika: ,,Raz sa nám stalo, že sme nevedeli nájsť jedno bruško. Vysvitlo z toho, že na ňom pospáva Tomáš Maštalír počas obedňajšej pauzy.“ Ako to Gabike v druhom stave pristane, si môžete pripomenúť v utorok o 20:30 na Markíze.