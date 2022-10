Rapper Kanye West dostal nekompromisnú stopku: Toto už vážne prepískol! Zablokovali mu účty

Zablokovanie spôsobili jeho príspevky, ktoré obe spoločnosti vyhodnotili ako antisemitské. Podľa Twitteru rapper Ye v nedeľu (9.10.) zverejnil tweet, ktorý hrubo porušil pravidlá používania ich služieb. Príspevok bol hanlivý a urážlivý. Namierený bol voči židom a práve preto sa s ním rozhodla spoločnosť nejednať v rukavičkách.

Kanye West-Ye na Twitteri napísal, že čoskoro vyhlási bojovú pohotovosť zameranú voči židom. Odkazoval pritom na termín, ktorý sa na označenie stupňa pohotovosti používa v americkej armáde. V tom istom tweete, ktorý neskôr Twitter odstránil, dodal: "Vy sa so mnou zahrávate a snažíte sa zablokovať každého, kto oponuje vašej agende".



Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur