Nvotová je zhrozená, zažila podivné stretnutie s policajtom: Riešte to, je to hnus!

Hudobníčka Dorota Nvotová sa na sociálnej sieti zdôverila s prinajmenšom podivným zážitkom. Znepokojivé je, akú rolu v ňom zohráva polícia.

"Dnes som zle odbočila, zastavili ma policajti a dostala som právom pokutu," začala svoj príbeh Nvotová. Policajtovi zároveň vysvetľovala, že maďarskú diaľničnú známku má preto, lebo bola na Ukrajine. "Na Ukrajinu? Načo? Bojovať?” citovala hudobníčka policajtovu ironickú reakciu.

Nvotová následne príslušníkovi polície vysvetľovala, že na Ukrajinu viezla pomoc pre utečencov. "A načo? Tam žiadnu nepotrebujú, veď odtiaľ nám sem chodia iba Sýrčania," odpovedal jej vraj policajt. "Ťažko som preglgla. Uniformovaný policajt. Chcela som začať s monológom, ale mal môj občiansky aj vodičák a vypisoval mi šek na pokutu. Bála som sa, že bude vyššia," priznala Nvotová.

"A tak len vyzývam Polícia SR - Bratislavský kraj Polícia Slovenskej republiky, aby si vyčistili policajný zbor od týchto fašistov," napísala na margo polície. "Riešte to. Je to hnus!" zdôraznila. Umelkyňa doplnila, že policajt ju zastavil v sobotu 8. októbra o 11.00 na Legionárskej ulici v Bratislave, a to "spolu s dvoma milými policajtmi, ktorí v čase, keď mal tieto reči, boli v aute a riešili moje doklady a pokutu".