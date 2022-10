Známy spevák kvôli vážnej chorobe ruší jeden koncert za druhým: Nie je medzi nimi aj ten váš?!

Spevák Justin Bieber (28) opäť svojich fanúšikov sklamal! Posledný štvrťrok im spôsobuje infarktové situácie takmer každý jeho príspevok na sociálnych sieťach.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Kanadskej hviezde totiž nie je psychicky ani fyzicky veľmi dobre. Ruší tak jeden koncert za druhým. Hudobník fanúšikom oznámil, že turné Justice pre tento rok úplne ruší a odkladá ho do 25. marca budúceho roka. Tým pádom zrušil aj koncert v neďalekej Prahe.

„Bolo nám povedané, že zostávajúce termíny turné boli odložené. To zahŕňa každé vystúpenie až do 25. marca 2023 vrátane. Dobrá správa, že nám tiež bolo povedané, že fanúšikovia, ktorí si kúpili vstupenky, by si ich mali ponechať a počkať na ďalšie aktualizácie o dátumoch, miestach a mestách, akonáhle budú k dispozícii,“ uviedol magazín TMZ s odvolaním sa na tím Justina Biebera.

Na jar tohto roku lekári Justinovi diagnostikovali Ramsayov Huntov syndróm, ktorý mu na niekoľko týždňov ochromil polovicu tváre. Keď sa na začiatku leta pokúsil ku koncertovaniu vrátiť, urobilo sa mu znova zle. A tak musel zrušiť termíny na niekoľko týždňov dopredu.