Bača a Junior predviedli jazykové zručnosti: Nákazlivá zábava, toto by ste zvládli tiež!

Už v nedeľu bude témou druhej epizódy šou Pečie celé Slovensko „Cesta okolo sveta“. V rámci troch pekárskych zadaní sa súťažiaci vyberú najprv do Talianska a pripravia variácie obľúbeného tiramisu, následne sa v technickej výzve prenesú do Nemecka a ich úlohou bude pripraviť dokonalé bavorské praclíky. V kreatívnej výzve vyčarujú originálne torty z francúzskych palaciniek. A zahanbiť sa nenechajú ani moderátori Juraj Bača a Milan Zimnýkoval, ktorí predvedú svoje jazykové zručnosti. Ako im to išlo? To si pozrite v ukážke a samozrejme v nedeľu o 20.30 h na Jednotke.