Hádači v Inkognite si robili žarty zo svojich mien: Mohol toto Voštinár povedať? Odpadnete!

V Inkognite sa opäť raz z chuti zasmejte. Hádači si začali robiť srandu z mena neznámej hostky, no pustili sa aj do svojich. Marcel Forgáč a jeho "Marcel z malého mesta", Hudák povedal o "Hudákovi-chudákovi", a Šoko počúval stále "to som teda šokovaný". Do kolien vás dostane ale to, čo vyšlo z úst moderátora Vlada Voštinára. Hádači takmer pukli od smiechu. Sledujte Inkognito v piatok o 21.40 na JOJ-ke.