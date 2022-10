Spolupráca megatalentov: Kirschnerová si do novej pesničky vybrala hviezdneho herca, chémia zafungovala

Ona je úspešná speváčka žijúca v Anglicku. On úspešný herec v Slovenskom národnom divadle. Nikdy predtým sa osobne nestretli, ale napriek tomu si navzájom vždy fandili. Jana Kirschnerová a Milan Ondrík spolupracovali na pesničke k novému slovenskému filmu Čierne na bielom koni.

Speváčka si herca do pesničky sama vybrala, no nielen ako herca, ale ako speváckeho partnera. "Nakoniec som si vybrala Milana Ondríka, ktorý je aj hlavným hrdinom filmu Čierne na bielom koni. Vybrala som si ho preto, lebo som si myslela, že by naše hlasy a charaktery mohli medzi sebou správne ladiť a fungovať. Od prvého momentu nášho stretnutia bolo všetkým hneď jasné, že to bolo dobré rozhodnutie,“ pochvaľuje si Kirschnerová.

Extrémne vyťaženého herca však nebolo jednoduché získať. "Milanovi sa náhodou uvoľnili dva dni v kalendári, ktoré sme okamžite využili. Bolo to síce všetko za behu, ale zvládli sme to. Milan je veľký profesionál a som rada, že na Slovensku pribudol ďalší spevák so skvelým hlasom,“ vyjadrila sa speváčka.

Ondrík mal spočiatku stres, keďže času na prípravu bolo málo. Priznal, že nie je typ človeka, čo po prvom vypočutí vie pesničku okamžite aj zaspievať. "Preto som Janke hneď v úvode povedal – Ahoj Janka, mám strach z toho ako to nahrám, ale som do teba, takže sa to posnažím spraviť, čo najlepšie," priblížil herec.

"Aj som si v štúdiu, v rámci uvoľnenia sa, trochu pokričal i zanadával. Napokon sa však moje obavy rozplynuli, pretože Janka ma skvelo odkoučovala a pomohla mi nájsť správnu farbu môjho hlasu, za čo jej ďakujem,“ teší sa z piesne Milan Ondrík.

"Pri nakrúcaní videoklipu bol Milan absolútne vo svojom živle. Bolo to šialené, ale zároveň to bolo veľmi oslobodzujúce a pekné. Režisér vycítil chémiu medzi nami a rozhodol sa do toho príliš nezasahovať," priblížila Kirschnerová.

Film Čierne na bielom koni, ktorého titulnú pieseň naspievali Kirschner a Ondrík, je romantická gangsterka z osobitého kraja na periférii Slovenska.