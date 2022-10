Britney žiadala rodinu o ospravedlnenie: Netušila, čo spustí! Emotívna reakcia matky popovej hviezdy

Britney Spearsová zverejnila na Instagrame dlhé vyhlásenie, v ktorom žiadala svoju rodinu o ospravedlnenie, ktoré by jej pomohlo uzavrieť v sebe minulosť. Jej matka Lynne na to reagovala prosbou, aby jej dcéra odpustila.

Šesťdesiatšesťročná Lynne Spearsová sa verejne ospravedlnila za bolesť, ktorú jej dcéra utrpela počas kontroverzného trinásťročného núteného poručníctva. Štyridsaťročná Britney bola od roku 2008 pod kontrolou svojho otca Jamesa Spearsa. Veľa rokov bojovala o to, aby bola uznaná svojprávnou a otec prestal rozhodovať o jej živote vo všetkých aspektoch vrátane toho, či smie otehotnieť.

Poručníctvo skončilo v novembri minulého roka. Spearsová odvtedy mnohokrát obviňovala svoju rodinu na sociálnych sieťach. „Skutočným problémom pre mňa je, že moja rodina do dnešného dňa nemá vôbec žiadne povedomie a naozaj verí vo svojej mysli, že neurobila vôbec nič zlé," kritizovala speváčka.

"Mohli by aspoň prevziať zodpovednosť za svoje činy a skutočne sa priznať k tomu, že mi ublížili. Pre mňa by len skutočné ospravedlnenie pomohlo uzavrieť všetko, a úprimne, prekáža mi to každý deň života. Aj po tom, čo je známe, čo mi urobili, stále sa správajú, ako by to bolo v poriadku, zdôverila sa Britney.

"Nemám rodinu, ktorá by si ma vážila alebo ma rešpektovala... Vôbec! To je pre mňa tá ťažká časť, a aj keď som ich milovala, je to niečo, čo pravdepodobne nikdy nebudem schopná prekonať,“ napísala speváčka na Instagrame.

„Je mi tak ľúto tvojej bolesti! Je mi to ľúto už roky! Tak veľmi ťa milujem a chýbaš mi! Britney, v hĺbke duše vieš, ako veľmi ťa milujem a chýbaš mi! Ospravedlňujem sa za všetko, čo ti ublížilo!“ žiadala o odpustenie matka Lynne vo verejnom komentári pod instagramovým príspevkom svojej dcéry.