Mladý Matej Landl pokračuje v rodinnej tradícii: Slávnym otcom sa radšej nechváli, v cieľoch má jasno

V pripravovanom markizáckom seriáli Chatári sa objaví aj Matej Landl. Nejde pritom o hviezdu z Hornej Dolnej či zo seriálu z čias minulých Spadla z oblakov. Reč je o jeho synovi a zároveň menovcovi. Osemnásťročný mladík, z ktorého chceli mať rodičia lekára, sa nakoniec vydal v otcových a babkiných šľapajach. Herectvo je jeho veľkým snom a tak dúfa, že jeho cesta povedie na VŠMU.

K televíznemu herectvu sa dostal úplnou náhodou. „Otec začal natáčať seriál Horná Dolná a raz sme sa s mamou rozhodli, že ho ideme pozrieť. Behal som tam len tak za kamerou, všimol si ma režisér Tomáš Jančo, ktorý prišiel za otcom a spýtal sa ho, či by som si nechcel zahrať. Otec ho poslal za mnou, zrazu ma obliekli do kostýmu a spolu s Dankou Gudabovou som hral, že protestujem,“ spomína Matej na to, ako sa prvýkrát objavil na televíznej obrazovke.

Otec ako vzor

Herectvo mu nikdy nebolo cudzie a už ako malé dieťa hral v Bielom divadle. „Vždy som k tomu inklinoval. Neviem, či je to kvôli tomu, že otec je herec a videl som ho na televíznych obrazovkách... Herectvo ma proste vždy priťahovalo, mal som pocit, že toto povolanie by ma bavilo. Začínal som teda v Bielom divadle a odtiaľ som išiel do Ludusu.“

Matej študuje v treťom ročníku na jednom z bratislavských gymnázií. „Po prvých hereckých skúsenostiach som zistil, že je to vec, ktorá ma veľmi napĺňa, takže by som chcel pokračovať týmto smerom. Viac-menej som rozhodnutý, že pôjdem na VŠMU.“

Otec je jeho veľkým vzorom. „Veľakrát mi pri skúšaní pomáha, prechádza so mnou texty, ktoré sa mám naučiť. Dáva mi dobré rady a chodieva tiež na moje premiéry do Ludusu. Otec je moja veľká podpora a vzor,“ hovorí nádejný herec. Matej Landl starší ho vraj občas aj skritizuje.