Mokráňová to na svadbe Plačkovej nemala jednoduché: Nabudúce by to radšej neskúšala!

Fitneska Lucia Mokráňová sa pred dvoma rokmi stala mamou dcérky Tali. Tú vychováva so svojím partnerom Martinom v Žiline a dievčatko robí rodičom veľkú radosť. Fitneska zbiera ako mamička stále nové skúsenosti a s tými najnovšími sa zverila fanúšikom na Instagrame.

Mokráňová nemohla v pondelok chýbať na svadbe svojej kamarátky Zuzany Plačkovej a Reného v Dunajskej Lužnej. Pár sa rozhodol spojiť tretiu svadbu v poradí, avšak prvú v kostole, s krstinami malého synčeka Diona. Mokráňová to však na svadbe nemala vôbec jednoduché!

Prvé roky sú s deťmi extrémne náročné a zo začiatku si rodičia musia dávať veľký pozor, kam so svojimi ratolesťami ísť a kam nie. Mokráňová prejavila nemalú odvahu, keď sa vybrala s dcérkou na svadbu, a to rovno svadbu v kostole. "No, zaujímavé to bolo!" zhodnotila na úvod.

"Talinka stále chcela ujsť, ľahla si tam na zem, začala sa tam vyzliekať," posťažovala sa kráska. Zjavne si mamička vytrpela dosť a podobný risk neodporúča ani ostatným. "Asi by som Talinku do kostola už nezobrala," skonštatovala Mokráňová s tým, že s dcérkou by šla nabudúce až na hostinu.

