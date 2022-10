Obrovská tragédia slovenskej herečky († 74): Smrť našla pod kolesami vlaku, z jej listu na rozlúčku mrazí

Herecký svet v utorok obletela smutná správa o smrti herečky a pedagogičky Táne Hrivnákovej. Zomrela vo veku 74 rokov a podľa nových informácií je celá udalosť ešte tragickejšia.

Podľa nových informácií však herečka odišla zo sveta za dramatických okolností a z vlastnej vôle. Ako informuje portál Plus jeden deň, Hrivnáková sa rozhodla sama ukončiť svoj život, a to skokom pod vlak. Práve Hrivnáková mala byť ženou, o ktorej informovala polícia v súvislosti so smrťou na koľajisku.

K zrážke s vlakom došlo v pondelok v Bratislave blízko zastávky Železná studienka. "Podľa doterajších informácii mala 74-ročná žena vstúpiť a následne zostať stáť na koľajisku. Rušňovodič vzhľadom k rýchlosti vlaku a krátkej vzdialenosť nedokázal zrážke zabrániť," uviedli policajti na Facebooku.

Ako informuje Pluska, herečka po sebe zanechala aj list na rozlúčku. Pred smrťou vraj napísala, že ide za synom. Ten podľa portálu pred niekoľkými mesiacmi tragicky zahynul v zahraničí.

Táňa Hrivnáková sa narodila 25. septembra 1948 v Rožňave. Hrávala prevažne v divadle, ale ľudia ju mohli poznať aj z televíznych obrazoviek. Napríklad z relácie MA-TEL-KO, hlavnú úlohu stvárnila v rozprávke Zlatá runa. Pôsobila aj ako pedagogička.