Bol v podobnej situácii: Maštalírovi zachránil vzťah známy raper! Neuveríte, o koho ide

Michal Straka, známy pod umeleckým menom Ego, žne na hudobnej scéne jeden úspech za druhým už niekoľko rokov. Tentoraz sa však pokúsi zahviezdiť aj inde, na obrazovkách televízie Markíza, v role herca.

Herec Tomáš Maštalír je síce šťastne ženatý, no jeho vzťah v seriáli Pán profesor vyzerá úplne inak. So svojou seriálovou partnerkou Klaudiou, herečkou Gabikou Marcinkovou, sa potýka s ťažkosťami, ktoré nevie vyriešiť s takou ľahkosťou ako rôzne výstrelky svojich študentov. V utorok o 20:30 mu však pri riešení vzťahových peripetií podá pomocnú ruku jeden z najznámejších raperov - EGO.

Na pľaci sa cítil skvelo

Šiesta epizóda Pána profesora nebude rozhodne nudná. Poriadny vietor v seriáli totiž urobí Ego, ktorý si v ňom zahrá sám seba. Spevák sa ocitne na jednej nemocničnej izbe so Samom, hercom Tomášom Maštalírom: ,,Tomáš bol skvelý. Bavili sme sa, ako keby sme spolu vyrastali,“ prezradil Ego s tým, že na pľaci vládla výborná atmosféra. ,,Prekvapilo ma, že tam nebola napätá atmosféra, ale práve naopak, uvoľnená. Režisér mal veľmi žoviálny, usmievavý prístup. Chválil, aj keď som vedel, že som to mohol dať aj lepšie. A hoci povedal nejakú kritiku, tak pozitívnym spôsobom. To bolo super,“ spomína si na natáčanie raper, ktorý v rámci seriálu urobí všetko pre to, aby zachránil vzťah Sama, herca Tomáša Maštalíra s Klaudiou, herečkou Gabikou Marcinkovou...

Ego svoj vzťah zachraňoval štyrikrát

Aj samotný raper počas svojho života bojoval o svoj vzťah. So svojou partnerkou Petrou sa rozišli štyrikrát, pokiaľ zistili, že k sebe jednoducho patria. Dnes sú spolu viac ako dvadsať rokov a svoju lásku spečatili pred trinástimi rokmi. ,,Najprv to vyzeralo tak, že odpúšťa iba ona mne, čo sa však nakoniec ukázalo ako celkom vyrovnané,“ prezradil Ego, ktorý s Petrou vychováva dve krásne dcérky, Ninku a Sofiu. Aj po rokoch po manželkinom boku ju vie prekvapiť. V roku 2020 jej naspieval pesničku s názvom Zatmenie, prostredníctvom ktorej jej vyznal lásku.

Raper Ego do seriálu neprichádza iba ako mediátor vzťahu medzi seriálovým Samom a Klaudiou. Epizóda poukáže aj na to, že dôležitou súčasťou v živote každého človeka sú priatelia. ,,Ak chce niekto niečo dokázať, nemôže kamarátov hádzať pod vlak,“ uzatvára Ego, ktorého diel bude bohatý na rap, vyhrotené momenty, emócie, no koniec-koncov odovzdá dôležité posolstvo (nielen) mladým ľuďom.