Multimilionárke ostali len oči pre plač: Stal sa miláčik Paris Hilton večerou pre kojotov?!

Na vrcholkoch Hollywoodu medzi luxusnými sídlami celebrít žije početná populácia kojotov prérijných. Sú to veľmi agresívne lovci, ktorí dokážu zabiť korisť väčšiu, než sú oni sami. Menší pes nemá pred nimi šancu.

To sa zrejme stalo osudným aj čivave Paris Hilton. Multimilionárka z rodu dedičov luxusných hotelov Hilton totiž stratila pred troma týždňami svojho psieho miláčika Diamond Baby. Pátranie po ňom po osemnástich dňoch skončilo s tým, že padol za obeť kojotom.

Síce nikto nebol svedkami toho, ako kojoti úbohého psíka ulovili, ale podľa odborníkov je to najpravdepodobnejší scenár a vysvetlenie, prečo napriek intenzívnemu pátraniu, ktoré Paris stálo tisíce dolárov a do ktorého sa zapojili celé tímy ľudí, skončilo bez výsledku. Americké médiá píšu o tom, že išlo o najväčší hon na psa v histórii Hollywoodu. Paris vraj vysolila v prepočte 12 000 eur denne za celý tím expertov s najmodernejšími technológiami.

„Nevyzerá to dobre. Bolo to masívne pátranie s celosvetovou publicitou, ale nezaznamenali sme ani jedno pozorovanie. Obvykle v takom prípade zaznamenáme viac pozorovaní, pokiaľ sa pes potuluje voľne. Keby Diamond Baby niekto uniesol, očakávali by sme, že bude požadovať výkupné. Ale nikto nezavolal. Je to veľmi smutné, ale Paris sa zmieruje s tým, že možno už nikdy Diamond Baby neuvidí. Má zlomené srdce,“ uviedol zdroj blízky Hiltonovej v rozhovore pre Los Angeles Times.

Paris žiadala o pomoc pri pátraní po šesťročnej čivave aj svojich priaznivcov na sociálnych sieťach. Vydala niekoľko inzerátov a oznámení v médiách. Stálo ju to milióny, ale bolo to zrejme k ničomu. Po psovi pátrali denne od 14. septembra. „Od začiatku sme sa obávali, že kvôli okolitému terénu sa Diamond Baby mohla stať obeťou kojotov. V Los Angeles bola rekordná vlna horúčav a kojoti prichádzajú do obytných štvrtí, kde hľadajú potravu a vodu. Majú hlad,“ uviedol zdroj z kalifornského ministerstva životného prostredia v rozhovore pre LA Times.