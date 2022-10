Nespútaný rocker Robbie Williams kašle na cenzúru: Sex, drogy a...duševné choroby?!

Robbie Williams natáča pre Netflix dokument o svojom súkromí. Zrejme sa bojí, že nebude mať dostatočne vysokú sledovanosť. Pretože už teraz v bulvári sľubuje, že seriál o jeho súkromnom živote bude plný sexu, drog a duševných chorôb.

Kamery britský rocker vpustí do svojho sídla v Kensingtone v Londýne ešte tento rok. „Bude to plné sexu, drog a duševných chorôb. Ešte sme nezačali točiť. Som si istý, že to bude všelijaké, a som si istý, že to budem ja, kto prezradí príliš veľa informácií o svojom súkromnom živote," vyjadril sa spevák. Hovorí, že filmárom neurčil žiadne pravidlá a odhalí všetko.

Fráze "to je príliš, to vystrihni" by sa vo svojom slovníku počas natáčanie chcel vyhnúť úplne. "Normálne si myslím, že toho nikdy nie je dosť,“ zveril sa Williams v rozhovore pre novozélandskú rozhlasovú stanicu. Na točenie sa už veľmi teší.

Robbie je hrdý na to, že netvorí žiadny idealizovaný obraz seba samého, ako to robia ostatné celebrity. „Väčšina ľudí chce robiť nejakú zdokonalenú verziu seba samého, pretože sa boja odhaliť príliš zo svojho skutočného života. Diváci to vždy spoznajú, a ja sám na to ako divák nereagujem veľmi dobre. Takže to robiť nebudem,“ dodal Williams, ktorý má s manželkou Aydou Fieldovou deväťročnú Teddy, sedemročného Charltona, trojročnú Coco a dvojročného Beaua.