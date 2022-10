Fashion LIVE! každým rokom viac prekvapuje: Toto by ste nečakali! Kuriérske uniformy aj karimatky

Sobotné prehliadky na akcii Fashion LIVE! ponúkli rozmanité zastúpenie módnych štýlov, strihových riešení, dizajnérskych techník a originálnych textilných dizajnov. Na móle sa predstavili etablované slovenské dizajnérky a dizajnéri s jasným rukopisom.

Počas druhého večera sa mohli návštevníci pokochať tvornou Patrika HAAZA, Petry Kovacs, Renewals by NOSENE & DHL, značkou Factory WTF?!, Michaely Ľuptákovej a Borisa Hanečku. Prilákali zvedavé oči mnohých celebrít aj influencerov. Kto ale sú jednotliví návrhári? Poďme si ich v stručnosti predstaviť.

HAAZ



Zakladateľ značky HAAZ je mladý umelec a dizajnér Patrik Haaz. Posledné roky sa venuje zákazkovému šitiu odevov. Pri vytváraní novej kolekcie The Last Moment sa venoval podstate ženského pôvabu, prestíže, rafinovanosti a originalite.



Petra Kovacs



Do odvážnych sociologických, ekologických a celospoločenských tém sa s vervou pustila mladá a progresívna dizajnérka Petra Kovacs. Jej nová kolekcia sa nazýva "Who Cares" a snaží sa ľuďom priblížiť problémy sveta, najmä udržateľnosti. V tejto kolekcii sa snaží vzbudiť v nositeľovi myšlienku ochrany odevu, ale zároveň psychologicky pôsobiť na spotrebiteľa a vzbudzovať pocit krehkosti.

Renewals by NOSENE & DHL



Na pálčivú tému udržateľnosti v módnom priemysle nadviazal aj originálny projekt Renewals by NOSENE & DHL. Kolekcie z dielne Renewals by NOSENE dávajú formou upcyklingu nový dych materiálom a látkam, ktoré sú poškodené alebo už majú to najlepšie v pôvodnej verzii za sebou.

Pre tohtoročný Fashion LIVE! sa NOSENE spojilo s celosvetovou spoločnosťou DHL Express Slovakia, ktorá poskytla materiály z poškodených kuriérskych uniforiem. Dizajn kolekcie navrhla študentka VŠVU z ateliéru odevného dizajnu Karin Elízová. Módnu show okorenila choreografia tanečníkov pod vedením choreografa Miňa Kereša.