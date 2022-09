Speváčka Shania Twain sa pikantne vyjadrila o svojom mladom kolegovi: To je ale dračica!

Napriek tomu, že country speváčka Shania Twain (57) je od Harryho Stylesa (28) o takmer tridsať rokov staršia, nebránilo jej to podať skutočne pikantné vyhlásenie. Čo povedala na jeho adresu?

Speváčka Shania Twain priznala, že úplne prepadla kolegovi Harrymu Stylesovi. Páči sa jej nielen jeho hudba, ale vzrušuje ju to, ako britský spevák vonia. Shania a Harry zdieľali pódium na festivale Coachella a ona bola vo vytržení, ako nádherne mladší kolega vonia, aj keď je spotený.

„Vonia tak dobre, je taký roztomilý. Áno, je. Je to jednoducho naozaj úprimný a milý človek. Ja to myslím naozaj, samozrejme, že je veľmi talentovaný. Ľudia ho milujú. Je hodný obdivu. A myslím, že si tú obľubu zaslúži... Bola to krásna chvíľa s ním vystupovať. Užila som si to veľmi. Bol to skutočne zážitok,“ zverila Shania v podcasti Table Manners.

Zatiaľ čo Harryho vôňu si country legenda pochvaľuje, to isté sa nedalo povedať o hviezde, ktorá jej raz na pódiu spôsobila skutočné nepríjemnosti. Zobrala si tam totiž živého koňa. „Raz ten kôň urobil na javisku obrovský kobylinec. Hovorím o obrovskej zaperenej hromade hovienok. Myslím, že divadlo je veľmi formálna miestnosť. Viete, zamat, plyšové zamatové sedenie a tak," spomína Shania Twain. Celú situáciu ale zobrala s humorom: "Takže jediné, čo som mohla povedať, bolo - sračky sa dejú.“