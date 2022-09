Boris Kollár sa ukázal po boku očarujúcej blondínky: Kráska, ktorú netreba predstavovať!

Boris Kollár (57) je Slovensku okrem politických kruhov známy aj vďaka svojej záľube v krásnych ženách. Veď dôkazom toho je aj jeho mnohopočetné potomstvo. Tentokrát sa ale ukázal po boku úplne inej ženy, ako by ste čakali.

Pre predsedu parlamentu je úplne bežné, že sa vyskytuje po boku krásnych žien. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Nešlo však o žiadnu priateľku ani mamičku niektorého z jeho detí. V budove parlamentu mal totiž vzácnu dámsku návštevu.

Do Národnej rady Slovenskej republiky zavítala žena, ktorú rozhodne netreba predstavovať. Je ňou známa topmodelka Michaela Kocianová, ktorá momentálne žije v New Yorku. Na svetovom finále súťaže krásy sa dostala do finálovej TOP 15. Vďaka svojej modelingovej kariére spolupracovala aj so svetoznámym režisérom Guyom Ritchiem. V reklame na parfém, ktorú režíroval, sa ocitla po boku herca Juda Lawa.

Fotografiu zo stretnutia s Borisom Kollárom a Milanom Krajniakom kráske zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti. Napísala ku nej len stručné poďakovanie: "Ďakujem, za návštevu gentlemani."

