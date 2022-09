Syn Nicolasa Cagea sa ukázal na verejnosti: Kožené nohavice a dlhé vlasy! Ten pohľad stojí za to

Tá podoba! Odhliadnuc od dlhých vlasov, miernej nadváhy i obtiahnutých kožených nohavíc, sa hudobník a herec Weston Cage Coppola (31) celkom podobá na svojho slávneho otca Nicolasa Cagea (58).

Verejnosti sa vyhýba asi tak ako dennému svetlu. No keď sa už ukáže, tak to stojí za to. Svoju vášeň k metalu dal Weston jasne najavo, keď sa ho podarilo vyfotiť pri prechádzke centrom Los Angeles.

Jeho kroky smerovali do reštaurácie, kde nakrúcal nevedno čo, no na vzhľade si dal dôkladne záležať. V kožených nohaviciach a s rozpustenými vlasmi pôsobil tak tvrdo, ako mu to len hadí vzor na nohaviciach umožňoval.

Pri pohľade do tváre mu však nemožno odoprieť podobu s Nicolasom Cageom. Weston je pre svetoznámeho herca jeho najstarší syn, ktorého má zo vzťahu s herečkou Christinou Fulton. Už na prvý pohľad vidno, že Weston do svojej genetickej výbavy dostal oči i úsmev po otcovi.

Nicolas o ňom hovorí ako o totálnom umelcovi. „Môže robiť veci, o ktorých snívam. Skladať hudbu, spievať, hrať, tesať, variť a teraz je aj milujúcim otcom,“ ospevoval syna v jednom z rozhovorov.

