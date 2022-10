Adela Vinczeová prehovorila o neľahkých časoch z detstva: So sestrou boli terčom šikany!

Populárna moderátorka Adela Vinczeová (41) sa podelila s nepríjemnou skúsenosťou. Ako veľa detí na Slovensku, aj ona na vlastnej koži spoznala, čo je to šikana.

Adela v detstve navštevovala škôlku v Nemecku. Keď­že Adelin otec Jozef Banáš v tom čase pôsobil ako diplomat, rodina nasledovala jeho kroky do Nemecka, kde sa dočasne usadili. A ako to už býva, začiatky boli ťažké. Svoje o tom vedia aj sestry Banášové, ktoré zo začiatku trápila jazyková bariéra, čoho sa domáce deti ihneď chytili.

„Keďže som nekomunikovala, lebo som zo začiatku nevedela jazyk, deti v nemeckej škôlke nevedeli, čo so mnou, a tak robili ,pokusy‘. Veľmi si už na to nespomínam, ale čo si pamätám, je, že keď to prestalo, mala som tendenciu strašiť tých menších odo mňa. Šikanuje vždy zranený človek, a to je dobré si uvedomiť, lebo súcit s ním nás robí v tej situácii silnejšími,“ hodnotí Adela a vracia sa v spomienkach do svojho detstva.

Moderátorka zároveň priznáva, že v podobnej situácii sa ocitla aj jej sestra Mária, a keďže išlo o kolektív starších detí, vedeli byť skutočne kruté. „Sestra bola školáčka a decká v škole na jej nekomunikatívnosť reagovali už takou skutočnou šikanou. Bola tam jedna náčelníčka, ktorá jej robila zle a zakazovala iným sa s ňou rozprávať,“ spomína na nepríjemné zážitky.