Z nuly na sto v sekunde! Karola III. by ste za šéfa nechceli: Jeho zamestnanci prezradili viac než dosť

Nový britský kráľ je vraj veľmi náročný šéf, ktorý si vyberá špičkových odborníkov do svojho tímu. Tí sa však musia pripraviť na to, že Karol III. má trochu výbušný temperament a zbesilú pracovnú etiku.

Rovnako ako jeho matka pracoval vždy sedem dní v týždni. V pozícii kráľa mu to predpisuje už samotná povaha jeho úradu. Karol je však najnáročnejší na seba. Slabinou novej hlavy Spojeného kráľovstva je fakt, že ľahko podlieha kúzlu osobnosti.

Všetky tieto detaily sú súčasťou novej knihy, ktorej autor vyspovedal bývalých spolupracovníkov Karola a jeho zamestnancov. Jeden bývalý člen jeho domácnosti priblížil, ako kráľ dokáže prejsť z nuly na sto v sekunde, a potom sa rovnako rýchlo zase utíši, aj keď vraj zriedkakedy smeruje svoj hnev na jednotlivca.

„Niektoré veci ho dokážu veľmi frustrovať, najmä médiá,“ cituje Karolovho bývalého zamestnanca spisovateľ Valentine Low, ktorý vydáva knihu Dvorania: Skrytá moc za korunou (Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown).

Bývalí členovia Karolovho tímu ho popísali ako človeka s obrovskou výdržou a množstvom nápadov, ktorý pracuje sedem dní v týždni. Zatiaľ čo kráľ je na seba veľmi náročný, očakáva to isté od svojho personálu, telefonáty od neho môžu podriadení očakávať kedykoľvek počas dňa až do jedenástej v noci. A občas volá aj na Vianoce.