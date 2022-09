Z hokejistu sa stal herec! Gáborík si zahral v Nemocnici: Takto zhodnotil režisér jeho kvality

Marián Gáborík účinkuje v epizódnej úlohe športovca Borisa v seriáli Nemocnica. Bývalý hokejista sa objaví len v jednej časti.

Nakrúcanie bolo podľa Gáboríka zaujímavé a tešil sa naň. "Musím priznať, že som mal predtým trošku trému, ale užíval som si to," prezradil. "Mňa bavia takéto výzvy. Naozaj som bol prekvapený, aké to je v takom štúdiu. Videl som seriál len v televízii a nevedel som si predstaviť, že je to postavené vo veľkom hangári, ale bolo to super."

"Texty na učenie neboli až také náročné, ale realita na pľaci bola úplne iná," priznal Gáborík. "Trošku som aj pozabudol, pretože som sa snažil vžiť do roly a sústredil som sa na emócie pacienta. Vtedy mi vypadol text a dostal som okno. Jednu scénku sme preto opakovali aj viackrát, ale je to pre mňa niečo nové. Všetci okolo boli profesionáli a pomáhali mi. Uvidím, ako to bude vyzerať vo výsledku, ale skúsenosť je to perfektná," priblížil.

Príprava na nakrúcanie vyzerá úplne inak, ako príprava na hokejový zápas. Gáborík sa s novou úlohou nielen popasoval, ale ešte sa aj zabavil. Ako sa učil texty? "Priebežne som si to čítal a dva dni pred nakrúcaním sme si texty skúšali s manželkou. Smiali sme sa na tom, ako som sa snažil hrať, ale pochválila ma, že mi to ide dobre," zdôveril sa jednorazový herec.

V štúdiu to však bolo iné než doma so ženou. "Bola tam kopa ľudí, musel som sa trafiť, kedy mám mať text, a zahrať emóciu. Prišiel som tam s bolesťou brucha a potom mi operovali slepé črevo. Bola to sranda," zavtipkoval.