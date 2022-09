Žilkovej nová láska sa komplikuje: Všetko je inak? Ozvala sa rockerova žena, herečke posiela rázny odkaz

Veronika Žilková (60) sa po krachu manželstva s Martinom Stropnickým (65) dlho neokúňala. Začala sa objavovať po boku Josefa Holomáča (62) a svoje šťastie pred svetom rozhodne netajila. Také jednoduché to však nie je!

O zamotanom vzťahovom uzle píše český portál Expres.cz. Keď sa ukázalo, že rocker Holomáč má vlastne ešte stále manželku, Žilková sa z konceptu vyviesť nenechala. Vyhlásila, že Josef sa rozvádza a dokonca, že jeho žena má po svojom boku ženu. A potom prišla studená sprcha!

"Chcela by som poprieť tvrdenie pani Veroniky aj môjho manžela o tom, že už rok žijem so ženou. Pani Žilková by si vážne mala najskôr overiť fakty, kým niečo niekde vykríkne. Táto skutočnosť je totiž založená na čistých domnienkach môjho manžela,“ zverila sa redakcii Expres.cz Martina Holomáčová.

Ako to teda je? Holomáčová tvrdí, že s manželom žije v spoločnej domácnosti a poprela, že by ich rozvod trval dva roky.

"Do dnešného dňa nebola podaná na súd žiadosť o rozvod. Náš rozvod je vo fáze príprav, ktoré sa začali pred pár dňami," vyjadrila sa. Zároveň doplnila, že keď ide s kamarátkou na kávu a na privítanie si dajú bozk, jej muž to považuje za intímny vzťah.