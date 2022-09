Nahradí Angelinu slávna modelka? Brad Pitt sa stretáva s nádhernou ženou: Nie je to tak, ako to vyzerá

Brad Pitt si za štyridsať rokov kariéry v Hollywoode zvykol, že akonáhle sa ukáže po boku nejakej ženy viac ako jedenkrát, berú ju ako jeho partnerku. Posledné týždne sa Pitt stretáva s hviezdnou modelkou Emily Ratajkowskou.

Hoci je to pre mnohých bežných smrteľníkov nepochopiteľné, zdá sa, že celebrity spája priateľstvo, nie milostný vzťah. Aj keď magazín People vyvoláva falošný dojem, že spolu randia, zdroje denníka The Mirror veľmi blízke Bradovi tvrdia, že o vzťahu nemôže byť reč.

„Priatelia si nie sú istí, či je to vážne,“ tvrdí zdroj magazínu People. Zatiaľ čo Pittov kamarát denníku The Mirror povedal priamo: „Nerandia spolu. O vzťahu nemôže byť ani reč. Sú len kamaráti.“

Nie, že by sa 31-ročná Emily, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších žien súčasnosti, k Bradovi nehodila. Aj keď herec tento rok v decembri oslávi 59. narodeniny, stále je to štramák. Ale o vzťah so ženou, ktorá je od neho mladšia o 27 rokov, vraj nestojí.

Emily sa na začiatku septembra dostavila na súd, aby tam podala žiadosť o rozvod s filmovým producentom Sebastianom Bear-McClardom. „Nedávno sa rozišli. Bolo to rozhodnutie Emily. Ona je v poriadku. Je silná a sústredená na svojho syna. Miluje predovšetkým to, že je matkou,“ vysvetlil v lete časopisu People zdroj blízky Ratajkowskej.

Brad je práve vo Francúzsku, kde rieši svoje vinárstvo na zámku Miraval, o ktoré sa súdi s exmanželkou Angelinou Jolie. Cez víkend vyrazil v Paríži do luxusnej reštaurácie, kde ho vyfotili vo veľmi ležérnom štýle len v červenom pulóvri so zipsom.

