Dráma namiesto romantiky: Toto na natáčaní Love Island nikto nečakal! Štáb aj účinkujúcich museli evakuovať

Čo bude ďalej? Len nedávno na markizácke obrazovky zavítala druhá séria reality show Love Island. Hľadanie lásky v raji, boj o rozprávkovú výhru, nádherná vila pri mori, jemný piesok na pláži, osviežujúci bazén, spaľujúce slnko či večerné grilovačky - toto všetko čakalo účinkujúcich.

Práve tí prišli na ostrov hľadať nielen svoju polovičku, ale tiež zabojovať o rozprávkovú výhru. No čo nikto nečakal ani v najhoršom sne, sa stalo skutočnosťou a už zo začiatku je natáčanie ohrozené. Ku Kanárom sa totižto dostala tropická búrka Hermína a na ostrovoch výdatne prší a fúka silný vietor. Štáb aj účinkujúci museli byť evakuovaní a zutekať do bezpečia.

Nikto zatiaľ netuší, čo bude. Kanárskymi ostrovmi sa prehnala tropická búrka Hermína, ktorá dostala do pozornosti aj štáb Voyo, ktorý na ostrove Grand Canaria natáča reality show Love Island Česko „Tropická búrka Hermína ovplyvnila aj natáčanie reality show. Všetci účinkujúci, rovnako ako členovia štábu, sú evakuovaní a v bezpečí. Situácia s počasím sa na ostrove zlepšuje,“ uviedol PR manažér Andrej Slaninka.

Účastníci a celý štáb sa museli z bezpečnostných dôvodov z hôr presunúť bližšie do mesta a momentálne sú od vily vzdialení približne 25 minút autom. Horúca relácia bude mať problém s natáčaním, a to sa dočasne presunulo do provizórnych priestorov.

„Fanúšikovia šou Love Island nebudú ochudobnení o dnešný diel. Už večer sa môžu tešiť na špeciálnu epizódu na Voyo, v ktorej uvidia, ako sa ich ,srdiečka‘ z dôvodu tropickej búrky sťahujú z jednej vily do druhej, ako sa vyrovnali so zmenou prostredia a čo im najviac chýba v ich nových provizórnych domovoch,“ dodal Andrej Slaninka, PR Manažér TV Markíza.