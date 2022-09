Oslava hodná majstra! Peter Dvorský si narodeniny užil štýlovo: Gratulovali mu veľké mená

Najvýznamnejší slovenský tenorista Peter Dvorský (71), ktorého hlas zaznieval na najväčších a najznámejších scénach celého sveta, oslávil svoj sviatok tak, ako sa na majstra jeho formátu patrí.

Spevákovi sa v Štátnom divadle Košice dostalo pocty, akú si zaslúži. Usporiadali pre neho slávnostný galakoncert, kde si speváka uctili a zagratulovali mu sólisti súboru, mnohí jeho nadšenci a aj rôznorodí hostia.

Životná cesta opernej legendy Petra Dvorského je úzko spojená s Operou Štátneho divadla Košice, kde istú dobu pôsobil aj ako jej riaditeľ a zanechal v nej svoju výraznú stopu. Peter cez víkend oslávil 71. narodeniny a na jeho počesť tak divadlo usporiadalo galavečer, kde si všetci pripomenuli najväčšie míľniky jeho speváckej kariéry. Na koncerte zazneli vybrané árie z opier ako Eugen Onegin, Turandot či Macbeth, v ktorých zožal svoje najväčšie úspechy doma i vo svete.

Petrovi prišli do života zaželať len to najlepšie vychýrené mená operného sveta ako Titusz Tóbisz, Peter Berger či jeho brat Jaroslav Dvorský a mnohí ďalší.

A čo na to samotný oslávenec? „Som veľmi milo prekvapený a vážim si to, že niečo takéto pre mňa urobili. Veľmi ma potešili aj Sacherovou tortou, ktorú som vždy miloval. Dnes si už spievam len doma, vyskúšam si, či ešte mám tóny. Sú tam stále, aj tie tenorové, ale keď človek nemá kondíciu, nedá sa naplno spievať,“ zhodnotil Dvorský so slzami v očiach. Ako povedal, toto bol pre neho ten najkrajší darček k narodeninám.