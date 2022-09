Ady Hajdu v otvorenom rozhovore: Keď sme veci riešili v krčme, ten najsprostejší bol ticho!

Začiatkom augusta oslávil 59-te narodeniny a v divadle Astorka vykračuje do 33-tej sezóny. Vtipný, šarmantný, usmiaty a plný očakávaní toho, čo ho ešte čaká na filmovom plátne i divadelných doskách.

Leto je za nami, ako ste ho strávili?

Veľa som pracoval, prišlo dosť ponúk v minulej sezóne, tak som sa normálne potešil, že som všetko stihol ukončiť a „upratať“ do konca júna. S pocitom dobre vykonanej práce a zaslúženého oddychu sme s rodinou vyrazili do Glasgowa, kde môj syn ukončil štúdium biochémie s titulom First Class Master. Bolo to pekné a dojímavé. Človeku pribúdajú roky a zisťuje, že dieťa je chytrejšie ako on - čo už môže byť väčšie šťastie? Tak som si poplakal, dali sme si skvelú večeru a pozreli sme si ešte Edinburgh. Úžasné to bolo aj v tom, že sme boli celá rodina spolu.

Určite to nebol jediný príjemný výlet v lete?

Pokračovali sme na Malorku, kde nás pozval kamarát. Pobudli sme pár dní s manželkou a syn prišiel za nami. Z Malorky som sa vybral na oslavu 20. výročia golfového ihriska na Táloch. Nevyhol som sa ani práci, aj keď to bol len jeden natáčací deň. Zahral som si postavu starého žida (úsmev), ale viac zatiaľ nesmiem prezradiť.



Mali ste doslova vydarené prázdniny...

Veľmi, naozaj som tak oddýchnutý, že sa teším do roboty. To je úžasné, nie? Potešilo ma vystúpenie na Kremnických gagoch, ktoré sú fantastické. Mal som tam talkshow. Každý deň som sa prezentoval inak, takže nástup na novú sezónu mám za sebou. Teším sa na skúšobný proces v Astorke, mojom domovskom divadle. Ideme doskúšať Nevestu, ktorú máme rozrobenú už vyše dva roky, lebo vždy v procese niekto ochorel. Tak-že prázdniny hodnotím vysoko pozitívne. Boli presne také, aké majú byť. Nech sa človek znova teší do práce, na kamarátov, lebo už mám pocit, že som taký oddýchnutý, že mám v hlave špekáčik namiesto mozgu (smiech). Treba ho oživiť.

Okrem úspešného syna máte aj dcéru...

Áno, pracuje v Globsecu – má zaujímavú, ale v dnešnej dobe náročnú prácu, keďže bojuje proti hoaxom a dezinformáciam. Má čo robiť a priznám sa, neveril by som tomu, že takéto niečo sa raz môže udiať. Že najväčší dezinformátori a hlupáci, ktorí ničomu nerozumejú, dostanú priestor vyjadrovať sa na celosvetovej sociálnej sieti a tým šíriť zlo. Keď sme kedysi veci riešili v krčme, ten najsprostejší bol ticho. Naraz dostal možnosť na vyjadrovanie, lebo sa skryje za nick, ktorý mu umožňuje všetky svoje mindráky, traumy, nahromadenú zlobu a vlastnú hlúposť vykričať do sveta a prekvapuje ma koľko takýchto ľudí existuje. A zvlášť na našom malom Slovensku, z toho som smutný, lebo s tým sa ťažko pracuje.

