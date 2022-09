Svetoznámy režisér oznámil zásadnú správu: Dotočím päťdesiaty film a končím! Rana pre filmový priemysel

Povedal si, že v najlepšom treba prestať! Celosvetovo uznávaný režisér Woody Allen oznámil, že končí s kariérou. Režisér tak v 86 rokoch dáva zbohom filmovému priemyslu.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Americký režisér a scenárista Woody Allen oznámil, že končí s filmovaním a bude sa sústreďovať už len na písanie románov. Filmár od začiatku kariéry, ktorá sa rozpína ​​od šesťdesiatych rokov po súčasnosť, režíroval 49 filmov. Počas kariéry získal aj štyroch Oscarov. Ten 50 bude jeho posledný.

„Neviem, či budem písať ďalšie pamäti, nemyslím si to. Môj ďalší film bude číslo päťdesiat, myslím, že je to dobrý čas, aby som prestal. Moja myšlienka je zásadne nerobiť ďalšie filmy a hlavne sa sústrediť na písanie príbehov. Teraz myslím skôr román, ktorý by bol zároveň mojim prvým," vyhlásil Allen, ktorý práve dokončuje svoj posledný film. Natáča ho v Paríži.

Rovnako ako vo väčšine filmov i v jeho románoch má dominovať humor. „Filmový priemysel sa zmenil, ľudské príbehy už nie sú tak zaujímavé. V Spojených štátoch veľa kín zavrelo. Predstavujem si, že román bude plný humoru, pretože to je to, čo mi príde prirodzené," vyjadril sa režisér.

Nebráni sa ale ani spracovaniu vážnejšej témy. Ak by mal nápad, šiel by do toho. V rozhovore pre La Vanguardia odhalil, že päťdesiaty film bude podobný ako Match Point, vzrušujúci, dramatický a tiež zlovestný.