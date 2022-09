Burchomluvec v Talente vás pobaví: Urazil mužských porotcov! A aha, čo odkázal Slávikovi

Bruchomluvca Zdeňka Polacha už diváci poznajú. V minulosti sa s jeho bábkou Matískom dopracoval až do finále. Tentokrát však prišiel ukázať nového kamaráta, medveďa Garryho. A ten so svojou nevedomosťou do jednej minúty urazil všetkých mužských porotcov. "Jakub, ahoj, pozdravuj Agátu," veselo povedal. Skúste si tipnúť, aký odkaz mal pre Jara a pre Rytmusa. Ďalšie zaujímavé rozpopašnosti medveďa Garryho uvidíte už túto nedeľu v šou Česko Slovensko Má Talent na JOJke.