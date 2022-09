Pyroterra uchvátila nielen divákov prvého ročníka šou Česko Slovensko Má Talent, ale aj samotného Simona Cowella. V britskom talente sa vizuálni artisti dostali so svojou svetelnou šou až do semifinále. Keďže tu máme jubilejnú 10-tu sériu šou, Pyroterra sa rozhodla ukázať divákom špeciálne vystúpenie venované práve talentu. Verte, budete ho pozerať so zatajeným dychom. Už v nedeľu o 20.30 na JOJ-ke.