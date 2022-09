Novopečená mamička zostala po príchode domov v slzách: Toto Plačková nečakala ani vo sne!

Len v utorok (6.9.) doobeda odišla s malým Dionom z nemocnice, a už ju doma čakal šok. To, čo tam našla by ju ani vo sne nenapadlo!

Z pôrodnice je doma len pár hodín a už ju čakalo prekvapenie. Po príchode nemohla Zuzana Plačková uveriť vlastným očiam. To, čo pre ňu manžel René nachystal, bolo podľa jej vlastných slov neskutočné."Proste dokonalé. Akože čakala by som hocičo, ale nikdy by som naozaj nepovedala, že niečo tak nádherné nám urobí," hovorí dojatá čerstvá mamička.

Dom aj príjazdovú cestu lemovali stovky balónov a kvetov. Všade boli samé darčeky v podobe postieľky, kočíka či detského oblečenia a riadu. René si dal dokonca toľko práce, že na šnúrkach balónikov boli zakvačené malé ponožtičky. Zlatým klincom bola torta pre Diona a balón, kde boli presne napísané jeho miery pri narodení. Vyjadrenie Zuzany Plačkovej si môžete pozrieť vo videu a fotografie všetkým prekvapení v galérii.