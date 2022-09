Hustý začiatok Extrémnych premien! Andreja po trpkom osude čaká náročný boj: Dotiahne to až do konca?

Prvá epizóda Extrémnych premien bude skutočne emotívna a to nie len príbehom ale aj sebazaprením, ktoré v sebe ukrýva Andrej Moravanský.

Na výchovu svojich dvoch detí, osemročného syna Andreja a päťročnú dcéru Alexandru, ostal po rozvode úplne sám. Po rozvode bol syn zverený do jeho opatery a ku mame chodil len každý druhý týždeň. Po telefonáte s exmanželkou však zobral k sebe aj dcéru.

„Bolo to 10. mája 2018, doteraz si pamätám ten dátum, som jej volal, že kedy jej donesiem syna, a povedala mi, že v poriadku, môžem doniesť, ale rozmýšľa nad tým, že by mi dala aj Sašu. Hovorím jasné, ja si ju zoberiem, nie je problém...,“ priblížil ťažké momenty Andrej. Hovorí, že keď po ňu prišiel, jeho bývalá žena bola nervovo zrútená a dcéru mu doslova pchala.

Andrej vstáva o piatej ráno, aby urobil v práci najnutnejšie veci. Má obchod s automobilovým príslušenstvom a prevádzkuje malý autoservis vo svojom dome. Ráno vybaví objednávky a ide chystať deťom raňajky, následne ich chystá do školy a škôlky. Odvezie deti a pracuje do poobedia, kedy ich ide vyzdvihnúť. Potom opäť ide do práce a deti stráži prostredníctvom kamier. Večer chystá večeru a ukladá deti spať. Výsledkom je, že sám na seba nemá čas. Občas sa prvýkrát naje až okolo deviatej večer.

Andrej zvláda starostlivosť o deti na úkor seba, a tak sa do Extrémnych premien prihlásil sám: „Vedel som, že potrebujem so svojim životom niečo robiť a najmä, potreboval som si dodať viac energie,“ zdôveril sa s tým, že už potreboval nakopnutie.