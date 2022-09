Zuzana Plačková odchádza z nemocnice: Šťastná mamička ide s bábätkom domov! Prvé fotky

Konečne sa dočkala! Podľa vlastných slov sa už teší, pretože doma je doma. Pre synčeka má nachystanú novú krásnu postieľku.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Malý Dion má doma nachystané hotové kráľovstvo a Zuzana Plačková sa už nemohla dočkať kedy ho tam konečne zoberie. Ten deň nastal práve v utorok (6.9.) a spolu s bábätkom aj manželom opustili nemocnicu.

Synček sa im narodil minulý týždeň v piatok (2.9.) a jeho meno nebolo treba oznamovať. Celebritné dieťatko už má aj svoj vlastný účet na sociálnej sieti, ktorý spravuje jeho mama a má viac ako 70-tisíc sledovateľov.

So svojimi fanúšikmi sa zdôverila aj so súkromným dôvodom prečo nekojí. Keďže sa ju na to mnohí pýtali, rozhodla sa reagovať. „Vyjadrím sa prvý a poslednýkrát a nebudem sa opakovať. Nekojím z toho dôvodu, pretože pred niekoľkými rokmi mi boli odobraté na 80% prsné žľazy zo zdravotných dôvodov," vysvetlila Zuzana Plačková. Podľa jej slov sa jej mlieko vôbec netvorí a Dion je tak na umelom mlieku. Je zdravotne v poriadku a aj s mamičkou sa majú dobre. K téme by sa už rada nevracala.

Podelila sa aj o vtipnú príhodu z pôrodnice. Keďže Dion je o kilo väčší, má aj väčší apetít. Zuzana žartuje, že je "veľký papkáč" a pažravý po mame. „Bude taký tučko krásny," dodáva influencerka na záver.

Všetky fotografie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.