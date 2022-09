John Legend prehovoril: Prečo ukončil priateľstvo s Kanye Westom? Dôvod vás prekvapí!

Psychopatické vyčíňanie Kanyeho Westa na sociálnych sieťach ťažko nesie jeho kamarát, presnejšie už bývalý kamarát John Legend. Americký spevák priateľstvo s raperom ukončil s tým, že je pre neho dôležité, aby sa človek správal charakterne a ctil základné humanistické hodnoty.

Štyridsaťtriročný hudobník poodhalil tajomstvo toho, čo ich priateľstvo ukončilo. Legend v úprimnom rozhovore pre New Yorker vysvetlil, že jeho vzťah s Westom sa skončil kvôli tomu, že John podporil vo voľbách na prezidenta USA Joa Bidena. Legend by pritom dokázal prekúsnuť, že West volil Donalda Trumpa.

„Nemyslím si, že by politika mala byť tým najdôležitejším v medziľudských vzťahoch, a vaše vzťahy s ľuďmi by nemali byť určované iba tým, koho volili. Ale verím, že určité veci, ktorým veríte, sú ukazovateľmi vášho charakteru a samozrejme to ovplyvní vaše priateľstvo. Nechcem žiť život, ktorý je tak pohltený politikou, že je jediným určujúcim faktorom toho, kto môže byť mojím priateľom a kto nie. Ale záleží mi na hodnotách, na charaktere a na morálnom kompase,“ uviedol Legend.