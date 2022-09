To by ste od nej nečakali: Takto Plačková zhodnotila Kramáre! Emotívne slová pár dní po pôrode

Pôrod influencerky a podnikateľky Zuzany Strausz Plačkovej (31) netrpezlivo očakávali médiá aj fanúšikovia. Čerstvá mamička je stredobodom záujmu aj pár dní po narodení synčeka.

Kráľovná Instagramu priviedla na svet synčeka menom Dion. S manželom Reném (33) privítali nového člena rodiny v piatok. Zuzana sa ešte doobeda venovala svojmu biznisu, ale už popoludní prišiel moment, na ktorý toľko čakala. Ako zvláda prvé dni po pôrode?

"Neviem, či ja som tak silná, ale čakala som 100-násobne horšie všetko. Myslím si, že to zvládam výborne," zhodnotila influencerka. "Bolesti som rozchodila nasilu, lebo som počula, že každý krok bolí menej a menej a naozaj to tak je," zdôverila sa Zuzana fanúšikom. To však nie je všetko! "Aktuálne sa cítim už tak, že by som kľudne šla do roboty," tvrdí odvážne. Jediné, na čo sa sťažuje, sú bolesti krížov.

Plačková nešetrila chválou na bratislavskú nemocnicu na Kramároch. Na Instagrame sa poďakovala svojmu lekárovi, ktorý je podľa nej skutočným profíkom, ale aj sestričkám: "Sú tak úžasne ochotné, že radosť tu byť. Už teraz viem, kam presne pôjdem rodiť ďalšie naše deti."