Radostná správa! Známa slovenská herečka sa stala dvojnásobnou mamou: Tehotenstvo skrývala 8 mesiacov

Má dôvod na radosť! Herečka Zuzana Haasová (41) sa stala dvojnásobnou mamou, narodila sa jej dcérka!

Zuzanina najstaršia dcéra je 17-ročná Romanka. Herečka sa už dávnejšie spoznala s huslistom Viliamom Schowanetzom, ale začalo to medzi nimi iskriť iba minulý rok. Dvojici sa splnil sen - narodilo sa im bábätko. S informáciou prišiel týždenník Život vo svojom exkluzívnom článku. “Pre Zuzku je to stále citlivá téma, a preto si to chceli s Viliamom nechať pre seba. V tichosti a s láskou čakať na príchod ich dcérky. To sa im aj podarilo,” prezradil zdroj blízky dvojici pre týždenník Život.

Dieťatko sa narodilo cisárskym rezom, potvrdila to samotná Haasová. “Dnes sa stal ten najúžasnejší svetový deň Maríny. Nakoniec všetko dobre dopadlo a naše dievčatko je na svete. Marína je pod prísnym dohľadom. Vyhrala som. Je to môj najväčší úspech v živote - Romi a Marína,” povedala herečka pre Život.

“Je to predčasniatko. Narodila sa ako všetky moje deti. Ďakujem celému tímu lekárov a hlavne môjmu manželovi, ktorý to celé so mnou prežil. Ľúbim ho,” priznala hrdá mamina.