Kuly má doma malého prváčika, na začiatku školského roka cíti rešpekt: Veru neviem, či to zvládnem!

Má doma prváčika! Spevák Mário Kuly Kollár (51) bude spolu s manželkou Luciou (31) o pár dní viesť za ruku syna Christianka (6) po prvýkrát do školy. Malý žiak sa už veľmi teší, jeho otec však menej, pretože pri učení nemá trpezlivosť a búcha do stola.

Christianko už v pondelok zasadne po prvýkrát do školskej lavice. „Veľmi sa teším, najviac na to, že sa tam budem učiť písmená a tiež čítať,“ hovorí nadšene drobec, ktorý vie zatiaľ napísať len svoje meno.

Kuly už jedného syna z predchádzajúceho manželstva má. Mário medzičasom úspešne ukončil štúdium hudobno-dramatického umenia na konzervatóriu v Topoľčanoch, takže to, ako ho Kuly viedol po prvýkrát do školy, si veľmi nepamätá.

„Je to už naozaj veľa rokov dozadu, teraz som vyzretejší a mám z toho prvého dňa teda väčšie obavy. Keď bol Majko malý, bral som to tak voľnejšie, svet bol pre mňa gombička. Keď si teraz predstavím, že sa s Chrisíkom budem po škole učiť v kuchyni za stolom a písať písmenká, tak veru neviem, či to zvládnem,“ smeje sa spevák, ktorý je zvedavý, čo bude mladšieho syna najviac baviť.

