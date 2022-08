Plačková zverejnila detaily: Toto bude jej režim po pôrode, fanúšikov však poteší jednou vecou!

Kráľovná Instagramu Zuzana Strausz Plačková (31) sa každú chvíľu stane matkou. Tehotenstvo ju však čoraz viac zmáha a priznala, že sa jej už nechce ani tráviť čas na sociálnych sieťach.

"Ako som spomínala, chcem sa na nejaký čas vypnúť," zdôraznila hviezda s tým, že každý deň bude pridávať menej a menej obsahu. Ale nie tak celkom! "Samozrejme, keď porodím, tak vás trošku zaspamujem," potešila Zuzana fanúšikov. Nasledovať bude vypnutie z Instagramu a "až 11. septembra". V ten večer sa totiž koná finále Miss Universe, odkiaľ sa chystá vysielať prenos. Influencerka dodala, že potom sa odmlčí znovu.

"Keď porodím, chcem čas tráviť so svojou rodinou, so svojím bábätkom. Nejaký čas si chcem urobiť aj pre seba, aby som sa dala dokopy. Plačková pôsobí, že by chcela mať pôrod už čím skôr za sebou. "Som taká unavená, vyhorená, nič ma nebaví aktuálne," posťažovala sa.

Dieťa známej Influencerky ešte ani nie je na svete a už má vlastný Instagramový profil. Zuzana s manželom Reném vybrali synčekovi meno Dion.