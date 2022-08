Expresný pohreb legendárnej Hanky Zagorovej (†75): Rodina sa s rozlúčkou poponáhľala! Tu sú detaily

Všetkými milovaná speváčka Hanka Zagorová (†75) poslednýkrát vydýchla v piatok predpoludním. Jej manžel Štefan Margita (66) momentálne prechádza tým najtemnejším obdobím. Prišiel o manželku a priateľku, s ktorou strávil tridsať rokov.

Operný spevák ale zmobilizoval všetky sily a organizuje pre Haničku expresnú poslednú rozlúčku tak, ako by si to ona sama priala.

Česká speváčka Hana Zagorová bude mať poslednú rozlúčku už na budúci utorok a v stredu. Jedna bude pre rodinu a priateľov, druhá pre fanúšikov. Margita prežíva obrovský smútok a priznal, že mu je veľmi ťažko na srdci vidieť jej fanúšikov, ako pokladajú pred ich domom vence a zapaľujú sviečky.

Zrejme aj to je dôvod, prečo sa vdovec rozhodol zorganizovať poslednú rozlúčku tak skoro. „Ďakujem všetkým za ich účasť a za to, ako mali moju Haničku radi. V divadle Kalich bude dosť času a možností na to, aby na ňu prišli zaspomínať. Myslím, že od jedenástej hodiny až do sedemnástej, ešte to včas upresníme,“ povedal pre Nedeľný Blesk.

V divadle Kalich speváčka pred rokmi hrala a svetlo sveta tam uzrie aj muzikál Biograf láska: „Nenachádzame slov, cítime len nekonečný smútok a ľútosť nad správou, že nás náhle opustila pani Hana Zagorová, naša vzácna kolegyňa. Myslíme teraz na pána Štefana Margitu, na všetkých Hankiných blízkych a priateľov. Vyjadrujeme im uprímú sústrasť a prajeme veľa síl. Naša milovaná Hanka, šťastnú cestu a ďakujeme Ti za všetky tie nádherné spoločné chvíle,“ znie srdečná kondolencia z divadla.

Či sa Zagorovej rozlúčka bude niesť v znamení štátneho pohrebu, alebo pohrebu so štátnymi poctami, zatiaľ nevedno.