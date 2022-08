Diagnóza, ktorá všetko zmenila: Zagorová († 75) trpela chorobou krvi od 22 rokov, potom prišla ďalšia rana

Diagnóza, ktorá všetko zmenila. Zdravotný stav Hany Zagorovej († 75) sa začal zhoršovať vlani v lete vinou postcovidového syndrómu.

No vážne zdravotné problémy, choroby a diagnózy sa u speváčky začali objavovať už v mladosti. Ako 22-ročná ochorela na tuberkulózu a odvtedy sa začala náročná púť jej životom. Napriek chorobám umelkyňa nikdy nestrácala radosť zo života a srdce veľkej bojovníčky, pričom dokázala svojim priaznivcom rozdávať radosť ešte aj na sklonku života.

Zagorová († 75) ako 22-ročná študentka ochorela na tuberkulózu. Spúšťačom malo byť to, že žila rýchlym a nie veľmi zdravým životným štýlom. Umelkyňa potom skolabovala, odviezli ju do nemocnice, kde musela stráviť niekoľko mesiacov. Zdravotných obmedzení a toho, čo tuberkulóza v jej tele vyvolala, sa nezbavila nikdy.

Celý život musela pravidelne dochádzať na transfúzie. „Keď sa s tým naučíte žiť a choroba vám to dovolí, dá sa to zvládnuť veľmi dobre, v podstate bez problémov. Nazýva sa to paroxyzmálna hemoglobinúria,“ napísala speváčka vo svojej knihe. Prejavuje sa zimnicou, horúčkou, bolesťami brucha, chrbta, hlavy a končatín.

Okrem toho, že bojovala s autoimúnnou chorobou celý život, v roku 2020 ochorela aj na covid. Mala ťažký priebeh. Koronavírus skomplikoval ochorenie krvi a speváčku potom postihol aj postcovidový syndróm.

Zagorová dokonca 1. októbra 2021 doma osamote skolabovala a musela sa k nej vlámať polícia. Našli ju v bezvedomí. V posledných mesiacoch podstupovala časté transfúzie a bojovala aj s ťažkou osteoporózou, kvôli ktorej sa jej lámali krehké kosti. Naposledy bola hospitalizovaná v júni, keď doma v prítomnosti manžela Margitu opakovane upadla do bezvedomia.

