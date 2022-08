Posledné stretnutie s Hankou († 75): Bolo mi úzko pri srdci, prezradil Času speváčkin priateľ a PR manažér

Prežili spolu mnoho krásnych pracovných chvíľ. Manažér Jan Adam mal s Hanou Zagorovou vrúcny vzťah, vyše desať rokov spolupracovali a rozumeli si aj v súkromí. Správa o smrti obľúbenej speváčky a priateľky ho zastihla na liečení v Karlových Varoch. Naposledy sa s Hankou videl v decembri minulého roka a predvianočná návšteva v ňom dodnes rezonuje...

Zasiahnutý správou o tom, že Hana Zagorová zomrela, Jan Adam len ťažko hľadal slová. Spomienky sa mu vynárali postupne, no napriek prvotnému šoku pre Nový Čas našiel tie, ktoré ich priateľstvo a spoluprácu najviac poznačili.

„Keby mi v 80. rokoch niekto povedal, že raz budem kamarátom a spolupracovníkom Hanky, tak by som tomu asi neveril. S Hankou som sa bližšie zoznámil až v roku 2009. Pochopiteľne, poznal som ju skôr, v roku 1986 prišla na besedu podobne ako Karel Gott, ktorú som robil v pražskom vysokoškolskom klube Iuridica. Ale nejako výrazne som s ňou nespolupracoval,“ začal rozprávanie bývalý speváčkin PR manažér a vysvetlil, kedy sa ich cesty pracovne skrížili.

„Priateliť a spolupracovať sme spolu začali po veľkom úspechu albumu Štefana Margitu Melancholie (2013), za ktorý sme so Štefanom a s producentom Danom Hádlom dostali platinovú dosku. To bol pre Hanku signál. Oslovila ma, aby som ju mediálne zastupoval. Požiadala ma, či by som nenašiel v zahraničnom repertoári nejaké piesne, ktoré by obohatili jej repertoár,“ spomína Jan Adam, zároveň však úprimne priznáva, že na prvý raz ich spolupráca celkom nevyšla.